Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Стопкоронавирус.рф

Российский врач раскрыл частоту потери обоняния при коронавирусе 

Lenta.ru 8 часов назад
Врач раскрыл частоту потери обоняния при COVID-19
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Большинство заразившихся коронавирусом пациентов теряет обоняние и вкус. Частоту проявления этого симптома COVID-19 раскрыл главный отоларинголог ЦФО, заведующий кафедрой и директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета Валерий Свистушкин, передает ТАСС.
По его данным, способность чувствовать запахи утрачивают 75-80 процентов инфицированных новым вирусом. Как правило, симптом сохраняется около 3-4 недель, однако он не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом и может быть признаком других заболеваний. Потеря обоняния случается при гриппе и ОРЗ, но проявляется гораздо реже.
Ранее врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев назвал способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Для этого необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу: например, использовать сосудосуживающие препараты и капли. Помимо этого, рекомендуется использовать раствор морской соли для орошения носа, обеспечить влажность воздуха в помещении и принимать витамины группы B, а также поливитамины.
Врач высшей категории Владимир Зайцев в свою очередь рассказал, что потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, и не стоит сразу связывать ее с заражением коронавирусом. По словам кандидата медицинских наук, аносмия характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит.
Видео дня. Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
Последние новости
Мишустин упростил порядок маркировки лекарств в России Мишустин упростил порядок маркировки лекарств в России Атаку в Вене совершил исламский террорист Атаку в Вене совершил исламский террорист В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом
Комментарии
Коронавирус , Владимир Зайцев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
07:48
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
ЗОЖ
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
01:48
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
ЗОЖ
Что делать, чтобы не простудиться осенью
06:13
Что делать, чтобы не простудиться осенью
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение