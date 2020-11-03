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Иммунолог назвал условие для наибольшей защиты от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 13 9 часов назад
Врач назвал условие для лучшей защиты от COVID-19
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал условие для того, чтобы наличие антител надежно защищало от заражения коронавирусом. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
По его словам, эффективность антител при защите организма от COVID-19 зависит от разных факторов, но даже высокие значения наличия антител не должны давать ложное чувство безопасности.
Специалист отметил, что укрепить защитный барьер можно с помощью вакцинации. При этом наибольшую защиту получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку.

«Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше», — пояснил врач.

Как считает Болибок, вакцинация особенно нужна тем, кто переболел в легкой форме или, наоборот, в самой тяжелой.
Ранее ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение около пяти месяцев. Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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