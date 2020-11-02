У россиян с COVID нашли синдром ветеранов Вьетнама 

У россиян с COVID-19 нашли синдром ветеранов Вьетнамской войны — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом рассказала руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Татьяна Караваева, передает « Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Как объяснила Караваева, на развитие ПТСР влияет не столько воздействие вируса на головной мозг, которое ученые еще не доказали, сколько обстановка, в которой находится зараженный. По ее словам, такое расстройство развивается в 7-8 процентах случаев, но это внушительная цифра. В качестве сравнения она привела в пример средние мировые показатели — 12 процентов случаев.

Раньше возникновение ПТСР связывали с пережитыми крупными боевыми столкновениями, но со временем термин приобрел более широкое значение, рассказала Караваева. По ее словам, сегодня считается, что к этому расстройству может привести реакция на любой сильный стресс, связанный с угрозой жизни, в том числе потенциально смертельный диагноз.

В качестве примера психотерапевт привела одного из пациентов, которого сразу после диагностирования коронавируса поместили в палату интенсивной терапии, где он несколько раз видел смерть соседей. Затем мужчина сам попал в реанимацию. «Потом болезнь пошла на спад, но нарушения психики остались. После выписки этот человек стал постоянно испытывать страх, видеть во сне лица умерших соседей по палате, врачей в костюмах биозащиты», — рассказала Караваева. Она объяснила, что если игнорировать такое состояние, оно может стать хроническим и привести к «печальным последствиям».

Врач-психотерапевт из центра имени Бехтерева Станислав Полторак рассказал, что ПТСР — не единственное нарушение психики, которое может вызвать заражение коронавирусом. По его словам, с разными последствиям так или иначе сталкиваются все переболевшие. Одним из самых тяжелых последствий он назвал психоз. «В медицине есть даже такое определение — "постинфекционный психоз". Он может развиваться даже после обычного гриппа, не говоря уже о более и опасных заболеваниях вроде гепатита, тифа или того же COVID-19», — пояснил специалист.

При психозе у человека возникает неадекватное поведение, нарушение мышления, и это не временное расстройство, а заболевание, для лечения которого потребуется помощь психиатра. Менее тяжелое расстройство — «эндогенные депрессивные эпизоды» — возникает при выздоровлении, после которого не удается вернуться к нормальной жизни, и депрессия не проходит. В таком случае также нужно обратиться к психиатру, который пропишет антидепрессанты.