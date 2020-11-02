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Cпрогнозирован спад эпидемии COVID-19 в России 

Анастасия Иванова 23 часа назад
Cпрогнозирован спад эпидемии COVID-19 в России
Фото: depositphotos
Руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков предположил, что спад заражаемости коронавирусом в России стоит ожидать к февралю. Об этом сообщают известия.
Эксперт уточнил, в НТИ разработали три пути развития эпидемии — оптимистичный, средний и пессимистичный. Относительно четкие данные были спрогнозированы до конца февраля. Средний сценарий подразумевает, что к концу января 2021 года в Москве ожидается 115 тысяч активных больных — столько же было 19 мая на первом пике. Далее коронавирус начнет затухать, а в марте в столице будет 40 тысяч активных зараженных.

«Учитывая, что приведенные цифры для страны нужно умножать примерно на три, получится около 120 тысяч, но это далеко не точная оценка», — сказал ученый.

А вот пик, по мнению специалиста, по всей России предсказать невозможно, так как много зависит от решений на месте и поведения людей. Любые изменения могут существенно влить и изменять прогноз.
В Москве, по мнению Боровкова, пик заболеваемости COVID-19 в стоит ожидать в середине декабря.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему вакцинологи советуют не делать прививку от COVID-19.
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