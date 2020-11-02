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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, как простуда может защитить от COVID 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
Врач рассказал, как простуда может защитить от COVID
Фото: depositphotos
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как легкая простуда может защищить от коронавируса. Своими мыслями он поделился в беседе с радио Sputnik.
Ученые предполагают, что вирусы в организме человека могут конкурировать за территорию. Воспримут ли "домашние" вирусы COVID-19 как чужака, пока не ясно. Новрачи предполагают такое развитие событий.

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен", — объяснил Владислав Жемчугов.

Врач также отметил, что ученые всерьез заинтересовались теорией и планируют начать проводить эксперименты, связанные со "столкновением" разных вирусов внутри организма.

"Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты".

Ранее "Рамблер" сообщал, о новом виде коронавируса.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , ИА Sputnik
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