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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos
За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.
Также за сутки зафиксировано 238 летальных исходов, полностью выздоровели при этом 10 360 человек.
Стопкоронавирус.рф
Кроме того, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период стало известно о 28 473 летальных исходах, выздоровели 1 236 033 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван неожиданный фактор защиты от коронавируса.
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