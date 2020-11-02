За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.

Также за сутки зафиксировано 238 летальных исходов, полностью выздоровели при этом 10 360 человек.

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Кроме того, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период стало известно о 28 473 летальных исходах, выздоровели 1 236 033 человека.