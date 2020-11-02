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Cпрогнозирован спад эпидемии COVID-19 в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Cпрогнозирован спад эпидемии COVID-19 в России
Фото: Lenta.ru
Спад заражаемости коронавирусом в России стоит ожидать примерно в феврале. Такой прогноз в разговоре с «Известиями» дал руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.
По его словам, в НТИ разработали три пути развития эпидемии — оптимистичный, средний и пессимистичный. Относительно четкие данные были спрогнозированы до конца февраля. При среднем сценарии к концу января 2021 года в Москве ожидается 115 тысяч активных больных — столько же было 19 мая на первом пике. Далее коронавирус начнет затухать, к началу марта в столице будет 40 тысяч активных зараженных.

«Учитывая, что приведенные цифры для страны нужно умножать примерно на три, получится около 120 тысяч, но это далеко не точная оценка», — сказал ученый.

Он отметил, что пик в целом по всей России предсказать невозможно, много зависит от решений на месте и поведения людей. Любые изменения могут существенно влить и изменять прогноз.
Алексей Боровков говорил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве стоит ожидать 14 декабря. В этот день в городе будет около 192 тысяч активных зараженных. При пессимистичном варианте пик придется на 8 декабря, будет 260 тысяч активных больных.
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Коронавирус , газета "Известия"
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