Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, пишут «Известия»

Таким образом, по мнению экспертов, именно в этот период точность теста на коронавирус максимальная.

Как пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, в первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще слишком мала, чтобы это определил анализ.

Доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев отметил, что через неделю-две после инфицирования, когда заболевание начинает идти на спад, а иммунная система справляется с болезнью, вероятность обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также значительно снижается.