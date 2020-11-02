Врач рассказал, как простуда может защитить от COVID 

Ученые предполагают, что вирусы в организме человека могут конкурировать за территорию. Будут ли "домашние" вирусы бороться с "чужаками" в случае с коронавирусом, пока с точностью сказать нельзя. Но вполне вероятно, что такой процесс возможен, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог Владислав Жемчугов.

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен", — сказал Владислав Жемчугов.

Насколько эффективной может быть такая защита, можно узнать только путем экспериментов, отметил врач-иммунолог.