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Врач рассказал, как простуда может защитить от COVID 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Врач рассказал, как простуда может защитить от COVID
Фото: РИА Новости
Способна ли легкая простуда защитить от COVID-19? В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему такой вариант не исключен.
Ученые предполагают, что вирусы в организме человека могут конкурировать за территорию. Будут ли "домашние" вирусы бороться с "чужаками" в случае с коронавирусом, пока с точностью сказать нельзя. Но вполне вероятно, что такой процесс возможен, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог Владислав Жемчугов.

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен", — сказал Владислав Жемчугов.

Насколько эффективной может быть такая защита, можно узнать только путем экспериментов, отметил врач-иммунолог.

"Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты", — рассказал радио Sputnik Владислав Жемчугов.

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Комментарии 1
Коронавирус , Владислав Жемчугов , ИА Sputnik
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