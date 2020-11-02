Многие перенесшие коронавирусную инфекцию рассказывают о странных последствиях, которые вирус оказывает на организм. У некоторых через месяцы после болезни проявляются реальные проблемы с сердцем, сосудами, желудочно-кишечным трактом.

Однако, как выяснил "Рамблер", россияне в Сети рассказывают о жутком проявлении пост-ковида. Так, у 37-летней здоровой женщины после коронавируса парализовало тело.

"Знакомую после ковида парализовало полностью. Шевелится только мизинец. При этом неврологи патологии не нашли ни в голове ни в позвоночнике. Отправляют к психиатрам. Скажите пожалуйста, кто-то наверняка сталкивался. Есть ли какой-то опыт что помогает и проходит ли?", — попросила женщина помощи в одном из популярных сообществ в Facebook.

Оказалось, что такая проблема возникла далеко не у нее одной:

"У меня такое было примерно через месяц после того, как прошли основные симптомы Ковида. Просыпаюсь утром — и не могу пошевелиться. Вызвали скорую, санитары (пожарные) меня на простыне перенесли в машину, увезли в отделение. Там обследовали, сделали сканер — говорят, ничего не нашли, просто мышечные боли. К вечеру отвезли домой, уже стало полегче. За два-три дня способность к движению полностью восстановилась, боли исчезли. Так и не знаем, что это было. Из лекарств прописали только обезболивающее (трамадол)…"

"У меня было один раз, в самом конце болезни, внезапно, за считанные секунды парализовало все тело, в этот же день второе КТ показало чистые легкие (первое КТ-1 было), ЭКГ тоже нормальная была, думаю, что из-за загустения крови такое было. Прошло в течение часа"

"Я болела в апреле-марте. Парализовало полностью, включая лицо, в августе. Невролог сказала, что воспаление центральной нервной системы. Антител на короновирус не нашли (кровь брали в июне и в октябре), НЕ энцефалит…

Помогло время. Но было страшно, отнимались руки, ноги, на лице словно глиняная маска, ночью парализовало полностью, спать невозможно было. Мышцы сильно сводило, пальцы скрюченные были. Воспаление центральной нервной системы. Но чем вызвано, я так и не поняла. Как я написала, НЕ энцефалит, антител не нашли. ", — поделилась одна из пользовательниц Сети.

У некоторых в теле после вируса возникали странные ощущения и немели какие-то отдельные части:

"У меня очень похоже, но без параличей конечно. Но ощущение было — непонятно до чего дойдет это — перекосит лицо или скуёт надолго. Сковывает мышцы. То скует, то получше, с утра если сплю на спине или если долго сплю чувствую что хуже. Бывает тяжесть в ногах, скованность в коленях. Но день ото дня — по разному. Слабость сильная сейчас в руках — тяжело поднимать сковородки и кастрюли…".

Многие пишут, что врачи попросту не знают, что делать с подобными симптомами неизученной болезни и списывают все на психосоматику или ставят психиатрические диагнозы:

"А как мне жить с таким диагнозом дальше в жизни? С их не изученностью?! Они даже и не пытаются что-то знать! Я и тк с их лечением 5 АБ весной, уже 7 месяцев не работаю и горизонтальная практически всё время…, а и всё не досуг чем =то поинтересоваться… Вот и спасаюсь сама не благодаря…, а вопреки!".

При этом те, кто знаком с подобными ситуациями пишут, что так проявляется синдром Гийена-Барре, который возникает иногда как осложнение после вирусов:

"Это возможно полинейропатия Гийена-Барре, уже не раз встречала в статьях этот диагноз, как осложнение после ковида. У моей мамы было 10 лет назад после гриппа. Лечили изначально кортикостероидами (Преднизолон, дексаметазон) плюс много всего неврологического как прозерин, Церебролизин, но современные методы— это плазмофорез, препараты Иммуноглобулинов здоровых людей. Смысл в том, что это аутоиммунный процесс, в котором организм сам разрушает миелиновую оболочку и нервные импульсы не проходят…"

"Если Гийен-Барре — его лечат пламзамферезом. Эффект 100%, если начать быстро. Если промедлить — можно оставить на всю жизнь инвалидом. Все остальное не помогает…".

Другие считают, что так коронавирус воздействует на центральную нервную систему и насыщение тканей кислородом: