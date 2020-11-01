Стало известно, сколько сохраняются антитела к COVID-19

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Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, перенесших Covid-19 в легкой или умеренной форме. Наблюдения показали, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ.

Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.

По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.

Ученые отмечают, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.