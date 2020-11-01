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Стопкоронавирус.рф

Вирусолог призвал не искать у себя все симптомы COVID 

Lenta.ru 1 ноября 2020
Вирусолог призвал не искать у себя все симптомы COVID
Фото: Lenta.ru
У коронавирусной инфекции есть пять основных симптомов. Об этом изданию Ura.ru напомнил специалист Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, необходимо следить только за высокой температурой, кашлем, болью в горле, плохим самочувствием и потерей обоняния и вкуса.

«Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам. Если вы заболеете, они найдут эти симптомы», — сказал ученый.

Альтштейн пояснил, что коронавирус, среди прочего, поражает нервные клетки, и из-за этого симптомы болезни могут быть многообразными. Однако, «если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», — отметил он.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн
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