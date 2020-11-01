Вирусолог призвал не искать у себя все симптомы COVID 

У коронавирусной инфекции есть пять основных симптомов. Об этом изданию Ura.ru напомнил специалист Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», вирусолог Анатолий Альтштейн

По его словам, необходимо следить только за высокой температурой, кашлем, болью в горле, плохим самочувствием и потерей обоняния и вкуса.

«Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам. Если вы заболеете, они найдут эти симптомы», — сказал ученый.

Альтштейн пояснил, что коронавирус, среди прочего, поражает нервные клетки, и из-за этого симптомы болезни могут быть многообразными. Однако, «если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», — отметил он.