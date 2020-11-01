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Назван неожиданный фактор защиты от коронавируса 

Lenta.ru 1 ноября 2020
Назван неожиданный фактор защиты от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Об этом рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает «Российская газета».
По его словам, это выяснилось в ходе сбора статистики по инфицированным в Китае. Ученый пояснил, что в том регионе мало распространены контактные линзы, и 80 процентов людей с ослабленным зрением предпочитает очки.
Нетесов напомнил, что нос и слизистая глаз являются основными входными воротами для коронавируса. Поэтому человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно что вовсе без нее.
Ранее академик РАН, вирусолог Виталий Зверев рассказал, что среди смертей от коронавируса могли быть случаи, осложненные гриппом. По его словам, вирус гриппа накладывается на коронавирус, однако при подтвержденном диагнозе COVID-19 врачи не исследуют пациента на грипп. При этом он выразил уверенность в том, что в текущем году случаев инфицирования гриппом будет меньше, чем обычно.
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Коронавирус , Виталий Зверев , Сергей Нетесов , РАН , "Российская газета"
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