Назван неожиданный фактор защиты от коронавируса 

По его словам, это выяснилось в ходе сбора статистики по инфицированным в Китае. Ученый пояснил, что в том регионе мало распространены контактные линзы, и 80 процентов людей с ослабленным зрением предпочитает очки.

Нетесов напомнил, что нос и слизистая глаз являются основными входными воротами для коронавируса. Поэтому человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно что вовсе без нее.