Раскрыта долговечность иммунитета к COVID-19

Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал "Известиям" о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.

Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие 3–5 месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.

Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.

"Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет",

— добавил врач.

По последним данным ВОЗ число случаев COVID-19 в мире приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек скончались. Наибольшее число зараженных в США — 8,7 миллиона человек. Далее идут Индия и Бразилия.