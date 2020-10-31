Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций, рассказал руководитель исследования вакцины, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

По его словам, клиническое исследование вакцины "Спутник V" на людях старших групп проводятся только в ЦКБ.

"Оно стартовало в начале прошлой недели. Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг, госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины. В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28", — рассказал врач в интервью газете "Известия".

Он добавил, что к исследованиям не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и пациенты, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт. Также исключаются из исследования больные с аллергическими реакциями. А вот люди с диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.

Ломакин отметил, что в младшей возрастной группе в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Однако ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций не было.

"Это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована — это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт", — добавил он.

Ломакин подчеркнул, что никаких нежелательных реакций у участников исследования не зафиксировано.

"Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона", — сказал он.

По словам Ломакина, из соображений безопасности участники исследования госпитализируются дважды: в первый раз на шесть дней, затем они выписываются из стационара и через две недели опять госпитализируются уже на три дня для введения второй дозы вакцины. В течение полугода этих больных будут проверять.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России , став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.

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