В России оценили вероятность заражения в офисе

Один болеющий COVID-19 сотрудник способен заразить до 90 процентов находящихся рядом с ним в офисе коллег. Об этом ТАСС предупредил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков

По его словам, закрытые непроветриваемые помещения и скученность людей создают высокий риск инфицирования коронавирусом. Инфекционист напомнил, что вирус не передается через мимолетные контакты на улице или при кратковременном столкновении в магазинах.

«Коронавирус передается при контактах в закрытых помещениях, в группах людей. Это дни рождения, какие-то мероприятия общие, те же самые дискотеки, это офисы, где большая плотность сотрудников», — пояснил он. Для заражения необходимо подойти к человеку ближе чем на полтора метра и быть без маски, добавил он.

На основе собственных наблюдений врач пришел к выводу, что наибольшему риску при заболевании COVID-19 одного из работников, подвергаются те, кто находился с ним одном закрытом помещении без вентиляции. В такой комнате инфекцию подхватят от 60 до 90 процентов коллег. Те, кто контактировал с ним в коридорах или столовых, имеют низкие шансы заразиться — 5-10 процентов.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина заявила, что компьютерная клавиатура — самый опасный предмет в офисе, так как на необработанных кнопках может находиться коронавирус.

За последние сутки коронавирусом заразилось рекордное число россиян — 18 283. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 человек в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 — выздоровели, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.