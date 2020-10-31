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Стопкоронавирус.рф

ВОЗ перечислила долгосрочные последствия от коронавируса 

Lenta.ru 5 часов назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил долгосрочные последствия для переболевших COVID-19 людей. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, эти последствия затрагивают важные системы организма.

«Имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются», — заявил он.

Глава ВОЗ пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.
Гебрейесус указал, что выздоровление после COVID-19 может быть медленным и занимать недели и месяцы. При этом последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин.
Гендиректор организации заметил, что число людей, которые имеют долгосрочные последствия, пока не определено. Гебрейесус подчеркнул, что «важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19».
Ранее эксперты ВОЗ заявили, что нет никакой информации о том, что коронавирус стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов. Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан согласился, что указаний на опасные мутации COVID-19 нет.
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Коронавирус , Видео , Майкл Райан , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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