По его словам, эти последствия затрагивают важные системы организма.

«Имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются», — заявил он.

Глава ВОЗ пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.

Гебрейесус указал, что выздоровление после COVID-19 может быть медленным и занимать недели и месяцы. При этом последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин.

Гендиректор организации заметил, что число людей, которые имеют долгосрочные последствия, пока не определено. Гебрейесус подчеркнул, что «важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19».