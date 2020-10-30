Ученые обнаружили, что после выздоровления коронавирус продолжает поражать органы человека. Специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами провели исследование, где выяснили, что является целью коронавируса. Итоги работы опубликованы на Archiv EuroMedica.

Эксперты исследовали материалы умерших от коронавируса пациентов. Они пришли к выводу, что он поражает красный костный мозг.

Руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева рассказала, что главной целью вируса становится именно красный костный мозг.

Сначала он попадает на эпителий, а оттуда может повлиять на органы ЖКТ, легких и мочеполовой системы, а также на эритроциты в крови.