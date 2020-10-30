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Стопкоронавирус.рф

Выяснилось, что COVID поражает органы после выздоровления 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Ученые обнаружили, что после выздоровления коронавирус продолжает поражать органы человека. Специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами провели исследование, где выяснили, что является целью коронавируса. Итоги работы опубликованы на Archiv EuroMedica.
Эксперты исследовали материалы умерших от коронавируса пациентов. Они пришли к выводу, что он поражает красный костный мозг.
Руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева рассказала, что главной целью вируса становится именно красный костный мозг.
Сначала он попадает на эпителий, а оттуда может повлиять на органы ЖКТ, легких и мочеполовой системы, а также на эритроциты в крови.

«Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов мы находим мегакариоциты — очень крупные клетки костного мозга», — объяснила Рева.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли новый вид коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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