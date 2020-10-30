У переболевших COVID-19 подтвердили долгий иммунитет

Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке подтвердили, что у подавляющего большинства людей, переболевших COVID-19 в легкой или умеренной форме, формируется долгий иммунитет против коронавируса, защищающий от инфекции в течение, как минимум, нескольких месяцев. Статья специалистов опубликована в журнале Science.

В исследовании приняли участие 30 082 человека с COVID-19, которые прошли скрининг в Медицинском центре Маунт-Синай. У многих (более 90 процентов) были выявлены антитела класса иммуноглобулинов G (IgG), направленные против коронавирусного S-белка. Уровни антител оставались стабильными в течение пяти месяцев, при этом их концентрация прямо коррелировала со степенью нейтрализации SARS-CoV-2.

Для определения уровня антител ученые воспользовались методом иммуноферментного анализа (ELISA), в основе которого лежит взаимодействие между антигеном и антителами, только в данном случае «антигеном» выступает антитело против коронавирусного белка, а антитело к нему — другое антитело. Сначала к пластиковой поверхности внутри ячеек микропланшета прикрепляются вирусные белки (S-белки), после чего добавляется образец с антителами IgG, которые связываются с S-белками. После этого к IgG прикрепляются вторичные антитела, к которым прикреплен фермент. Затем добавляется раствор с субстратом, вступающим в реакцию с ферментом, что придает раствору окраску. Чем сильнее окраска, тем больше антител IgG в образце.

Результаты научной работы не подтверждают версию, что антитела к коронавирусу у переболевших людей быстро исчезают и не обеспечивают долговременного иммунитета.