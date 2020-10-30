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Стопкоронавирус.рф

У переболевших коронавирусом подтвердили долгий иммунитет 

Lenta.ru 47 минут назад
У переболевших COVID-19 подтвердили долгий иммунитет
Фото: Lenta.ru
Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке подтвердили, что у подавляющего большинства людей, переболевших COVID-19 в легкой или умеренной форме, формируется долгий иммунитет против коронавируса, защищающий от инфекции в течение, как минимум, нескольких месяцев. Статья специалистов опубликована в журнале Science.
В исследовании приняли участие 30 082 человека с COVID-19, которые прошли скрининг в Медицинском центре Маунт-Синай. У многих (более 90 процентов) были выявлены антитела класса иммуноглобулинов G (IgG), направленные против коронавирусного S-белка. Уровни антител оставались стабильными в течение пяти месяцев, при этом их концентрация прямо коррелировала со степенью нейтрализации SARS-CoV-2.
Для определения уровня антител ученые воспользовались методом иммуноферментного анализа (ELISA), в основе которого лежит взаимодействие между антигеном и антителами, только в данном случае «антигеном» выступает антитело против коронавирусного белка, а антитело к нему — другое антитело. Сначала к пластиковой поверхности внутри ячеек микропланшета прикрепляются вирусные белки (S-белки), после чего добавляется образец с антителами IgG, которые связываются с S-белками. После этого к IgG прикрепляются вторичные антитела, к которым прикреплен фермент. Затем добавляется раствор с субстратом, вступающим в реакцию с ферментом, что придает раствору окраску. Чем сильнее окраска, тем больше антител IgG в образце.
Результаты научной работы не подтверждают версию, что антитела к коронавирусу у переболевших людей быстро исчезают и не обеспечивают долговременного иммунитета.
Ранее, ученые из Имперского колледжа Лондона показали, что уровень антител к коронавирусу в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось ранее. Их вывод основан на исследовании 365 тысяч взрослых, которым проводили экспресс-тестирование на основе иммунохроматографического анализа (англ. lateral flow immunoassay), который работает по тому же принципу, что и ELISA. Однако экспресс-тестирование с использованием тест-полосок менее надежно, чем ELISA, поскольку в последнем можно регулировать количество образца и время инкубации, повышая чувствительность теста.
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