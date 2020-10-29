Найдено «слабое место» коронавируса 

Коронавирусный белок, используемый в виде наночастиц, может повысить их эффективность в случае использования в вакцине. Об этом по итогам исследования, опубликованного в журнале Advanced Materials, заявили специалисты Университета штата Нью-Йорк в Буффало.

Учёные объявили, что на основании открытия им удалось изобрести метод, который позволит получать большее количество антител к белку, который требуется вирусу для проникновения в клетки.

Рецептор-связывающий домен (RBD) находится в одном из белков шипа коронавируса. Он соединяется с рецептором ACE2 клетки организма, после чего происходит внедрение вируса в клетку.

Было бы хорошо, если бы вакцина могла вызвать высокие уровни антител против RBD. Один из способов добиться этого — использовать сам белок RBD в качестве антигена, то есть компонента вакцины, против которого будет направлен иммунный ответ, — отметил профессор Джонатан Ловелла, возглавляющий команду учёных Университета Буффало.

Специалисты предположили, что RBD станет эффективнее, если преобразовать его в наночастицу, идентичную по размеру самому вирусу. Таким образом, удалось бы получать более высокий уровень нейтрализующих антител, а также увеличило способность RBD создавать иммунный ответ.

Эксперименты также показатели положительный результат — введённые лабораторным кроликам и мышам наночастицы RBD позволили добиться высокого уровня антител. У подопытных животных также не наблюдались признаки токсического поражения.

Мы думаем, эти результаты докажут разработчикам вакцин, что использование RBD в виде наночастиц наиболее эффективно для получения антигенов, — заявил Ловелл.

Он добавил, что исследование поможет в будущем в разработке вакцины, нацеленной на выработку антигенов к RBD.