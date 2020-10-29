Ещё
Далее:
Читайте также:
Новинки кино
Новинки кино Смотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Найдено «слабое место» коронавируса 

News.ru 2 часа назад
Найдено «слабое место» коронавируса
Фото: depositphotos.com
Коронавирусный белок, используемый в виде наночастиц, может повысить их эффективность в случае использования в вакцине. Об этом по итогам исследования, опубликованного в журнале Advanced Materials, заявили специалисты Университета штата Нью-Йорк в Буффало.
Учёные объявили, что на основании открытия им удалось изобрести метод, который позволит получать большее количество антител к белку, который требуется вирусу для проникновения в клетки.
Рецептор-связывающий домен (RBD) находится в одном из белков шипа коронавируса. Он соединяется с рецептором ACE2 клетки организма, после чего происходит внедрение вируса в клетку.
Было бы хорошо, если бы вакцина могла вызвать высокие уровни антител против RBD. Один из способов добиться этого — использовать сам белок RBD в качестве антигена, то есть компонента вакцины, против которого будет направлен иммунный ответ, — отметил профессор Джонатан Ловелла, возглавляющий команду учёных Университета Буффало.
Специалисты предположили, что RBD станет эффективнее, если преобразовать его в наночастицу, идентичную по размеру самому вирусу. Таким образом, удалось бы получать более высокий уровень нейтрализующих антител, а также увеличило способность RBD создавать иммунный ответ.
Эксперименты также показатели положительный результат — введённые лабораторным кроликам и мышам наночастицы RBD позволили добиться высокого уровня антител. У подопытных животных также не наблюдались признаки токсического поражения.
Мы думаем, эти результаты докажут разработчикам вакцин, что использование RBD в виде наночастиц наиболее эффективно для получения антигенов, — заявил Ловелл.
Он добавил, что исследование поможет в будущем в разработке вакцины, нацеленной на выработку антигенов к RBD.
Видео дня. Привычки, которые гробят мышцы
News.ru: последние новости
Норовирус и не только: какие опасные инфекции поджидают ребёнка осенью Норовирус и не только: какие опасные инфекции поджидают ребёнка осенью Эксперты нашли ещё одну возможную причину бессимптомных случаев COVID Эксперты нашли ещё одну возможную причину бессимптомных случаев COVID Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19 Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход один — закрывать города»
«Выход один — закрывать города»
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Названо самое доступное средство профилактики ковид
Названо самое доступное средство профилактики ковид
Привычки, которые гробят мышцы
Привычки, которые гробят мышцы
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
01:48
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
ЗОЖ
Что делать, чтобы не простудиться осенью
06:13
Что делать, чтобы не простудиться осенью
ЗОЖ
10 признаков скрытого авитаминоза
04:34
10 признаков скрытого авитаминоза
ЗОЖ
Привычки, которые гробят мышцы
09:01
Привычки, которые гробят мышцы
ЗОЖ
Найден способ заедать стресс правильно
06:12
Найден способ заедать стресс правильно
ЗОЖ
Кому нужно делать генетические тесты
06:02
Кому нужно делать генетические тесты
ЗОЖ
Привычки, которые уничтожают зубы
08:41
Привычки, которые уничтожают зубы
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение