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Как Корея справилась с коронавирусом без тотальных запретов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как Корея справилась с COVID-19 без тотальных запретов
Фото: depositphotos.com
Изначально Южная Корея была одной из главных стран-очагов по распространению коронавирусной инфекции. Однако ей удалось справиться со вспышкой COVID-19 без крайних мер и тотальных запретов, в отличие от Китая. "Рамблер" выяснил, в чем секрет борьбы Кореи с коронавирусом.
На данный момент существует два типа развития событий во время пандемии: азиатский и итальянский. В первом случае, все резко "схлопывается" и потому количество заражений падает, во втором — все идет по нарастающей. Южная Корея быстро стала лидировать по количеству зараженных и резко пропала из списка лидеров, потому что пошла своим путем.

Тестирование и контроль

Корейские врачи сразу решили бросить все силы не на разработку вакцины, а на разработку системы массового тестирования. За день Южная Корея тестирует до 20 000 человек. Для этого в стране было создано 633 центра, предназначенных исключительно для тестирования на коронавирус. Это помогло снизить нагрузку на больницы. Тест также можно было сдать на парковках, не покидая машины. В целом, Корея проводит в 40 раз больше тестов, чем Америка и Россия.
Тестирование и контроль позволяет врачам отслеживать контакты здоровых и зараженных и изолировать людей точечно Специальные сотрудники отслеживали граждан по камерам наблюдения, снятию денег в банке и GPS, чтобы защитить других от потенциального заражения. Позже эти дейсвтия получили название "эпидемиологическое расследование".

Информационная осведомленность

Власти Кореи использовали правильную риторику при разговоре с людьми. Вооружившись поддержкой врачей, они объясняли населению, что борьба с вирусом — это общее, а не частное дело. ТВ-передачи, объявления и оповещения — все было направлено на то, чтобы напомнить гражданам о мерах профилактики COVID-19. Коммуникация стала важной частью корейского плана, так как все это повышает уровень гражданской осведомленности.
Также власти не стали запрашивать личные данные всех жителей страны, но при входе в публичное место человек должен был заполнить анкету с телефоном и адресом, чтобы при выявлении заражений, он узнал информацию и сдал тест.
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