Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ

Опубликованы данные, актуальные на 29 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 366 летальных исходов. А полностью выздоровело 14 740 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, а выздоровел 1 186 041 человек.