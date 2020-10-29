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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы ежедневные официальные данные по COVID-19 в России 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ
Фото: globallookpress.com
Опубликованы данные, актуальные на 29 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 366 летальных исходов. А полностью выздоровело 14 740 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, а выздоровел 1 186 041 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что в Минздраве назвали срок конца роста заболеваемости COVID-19 по РФ.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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