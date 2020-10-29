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Стопкоронавирус.рф

Стало известно о двух вариантах течения COVID-19 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
Стало известно о двух вариантах течения COVID-19
Фото: РИА Новости
Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

"Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет", — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, "поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства".

"Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма… Это приводит к прогрессирующему поражению легких", — добавил Аверьянов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус , Александр Аверьянов , Федеральное медико-биологическое агентство , РАН , РИА Новости
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