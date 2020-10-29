Стало известно о двух вариантах течения COVID-19 

"Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет", — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".