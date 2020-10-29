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Коронавирусу выявили у летучих мышей в России

Вечерняя Москва
2 часа назад
Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России, но о типе инфекции говорить пока рано. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в четверг, 29 октября.
По ее словам, в конце лета Роспотребнадзор начал исследование по выявлению возможных коронавирусных инфекций у летучих мышей в России. С помощью этого проекта планировалось рассмотреть пути распространения вирусов и эпидемические риски.
Анна Сперанская уточнила, что какие-то коронавирусы у летучих мышей есть, но какие именно еще предстоит выяснить.
— Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно»,
— сказала специалист.
Она пояснила, что летучие мыши не опаснее других животных, таких как лисы и ежи. Все они могут стать разносчиками опасных для человека вирусов. Людям не стоит приближаться к диким животным и трогать их.
По словам Анны Сперанской, исследование летучих мышей в России будет продолжаться около двух лет, сообщает РИА Новости.
Коронавирус,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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