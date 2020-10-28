Названо условие стабилизации ситуации с ковид в РФ

Фаза стабилизации по ситуации с COVID-19 начнется тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели по заболеваемости и смертности будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу. Такое условие россиянам назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов , передает «Интерфакс» в среду, 28 октября.

По его словам, пока говорить о стабилизации рано, поскольку Россия находится в фазе роста.

На ход эпидемического процесса влияют такие факторы, как ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков, добавил Горелов. «Весь этот комплекс мер, как мы рассчитываем, позволит не превысить нынешние цифры и постепенно выйти на процесс стабилизации эпидемической ситуации», — заключил он.