Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшее кино 80-х: вернемся в юность
Лучшее кино 80-х: вернемся в юность Посмотреть ⟶
Стопкоронавирус.рф

Россиянам назвали условие стабилизации ситуации с COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Названо условие стабилизации ситуации с ковид в РФ
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фаза стабилизации по ситуации с COVID-19 начнется тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели по заболеваемости и смертности будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу. Такое условие россиянам назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс» в среду, 28 октября.
По его словам, пока говорить о стабилизации рано, поскольку Россия находится в фазе роста.
На ход эпидемического процесса влияют такие факторы, как ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков, добавил Горелов. «Весь этот комплекс мер, как мы рассчитываем, позволит не превысить нынешние цифры и постепенно выйти на процесс стабилизации эпидемической ситуации», — заключил он.
Последние новости
Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе ФСБ задержала лидеров азербайджанских националистов в Москве ФСБ задержала лидеров азербайджанских националистов в Москве
Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
«Вакцина пандемию не остановит»
«Вакцина пандемию не остановит»
Названо самое доступное средство профилактики ковид
Названо самое доступное средство профилактики ковид
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Привычки, которые гробят мышцы
09:01
Привычки, которые гробят мышцы
ЗОЖ
Найден способ заедать стресс правильно
06:12
Найден способ заедать стресс правильно
ЗОЖ
Кому нужно делать генетические тесты
06:02
Кому нужно делать генетические тесты
ЗОЖ
Привычки, которые уничтожают зубы
08:41
Привычки, которые уничтожают зубы
ЗОЖ
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
05:40
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение