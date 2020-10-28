Пациент с COVID-19 может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, он не живет в общежитии, коммунальной квартире или вместе с пожилыми людьми, следует из приказа Минздрава РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения",
— говорится в документе.
В приказе отмечается, что пациентам с коронавирусом рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.