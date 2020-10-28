"Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения",