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Стопкоронавирус.рф

Названы симптомы «продолжительного» COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Названы симптомы «продолжительного» COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения COVID-19.
Препринт исследования опубликован на портале medrxiv. Как отмечается в статье, некоторые пациенты с COVID-19 болеют неделями или месяцами. По их словам, подобные случаи трудно изучать, так как не всем больным правильно поставили диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.
Ученые обследовали более четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в Швеции, Британии и США и просили их записывать симптомы в приложение. У 558 человек признаки COVID-19 наблюдались на протяжении четырех недель — это порог, который ученые отмечают как случай "продолжительного COVID-19".
При этом у 189 человек симптомы не уходили и в течение восьми недель, а еще 95 человек сообщили, что даже спустя три месяца полностью не выздоровели.
Исследование показало, что люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось свыше пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Кроме того, ученые перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на это течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.
О болях в мышцах сообщили и пациенты, обследованные профессором Университета Индианы Натали Ламберт. В беседе с Business Insider она в рассказала, что из 1500 людей с "продолжительным коронавирусом" две трети жаловались на боли в мышцах и теле.

Столько же говорили о проблемах с дыханием, а около 58 процентов отмечали такой симптом, как головная боль.

Кроме того, порядка 22 процентов участников старше 70 лет упоминали о долгосрочных симптомах, а в категории людей от 18 до 49 лет на них жаловались десять процентов. Также риску "продолжительного COVID-19" оказались подвержены пациенты с высоким индексом массы тела.
Как заявила старший автор исследования Клэр Стивенс, важно использовать знания, полученные во время первой волны коронавируса, а проведенное исследование, по ее мнению, поможет в проработке стратегий профилактики или лечения "продолжительного коронавирусного заболевания".
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