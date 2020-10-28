Anews приводит прогнозы специалистов о том, как будет вести себя эпидемия в ноябре и последующие месяцы.

Роспотребнадзор прогнозирует рост

Позицию главного ведомства по борьбе с эпидемиями озвучил директор по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов . Ученый считает, что в ноябре замедления темпов распространения инфекции ждать не стоит:

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2–2,5 инкубационного периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста».

Зимние морозы могут помочь

«К сожалению, у большинства жителей нашей страны, как выяснилось, нет привычки оберегать себя от респираторных инфекций. Все это дает и еще даст себя знать. Цифра заражений в ближайшие месяцы действительно будет расти.

Известно, что респираторные инфекции в холодное и очень холодное время года немного затухают. А в слякотное, переходное время межсезонья снова возрождаются. Так что можно предполагать, что в ноябре у нас будет всплеск. Если декабрь будет морозным, произойдет некоторое падение заболеваемости. А потом в феврале, скорее всего, будет очередной подъем».

7 ноября — пик

А вот доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что максимальных темпов эпидемия достигнет 7 ноября. Специалист прогнозирует, что суточная норма заражений доберется до 20 000 человек:

«Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет».

При этом, достижение максимума в ноябре совершенно не означает, по мнению Альтштейн, скорого последующего спада:

«Особого спада не будет, так всю зиму у нас и пройдет. Не могу сказать, что на одном уровне, конечно, какие-то колебания будут, но пока сильно от этого вируса деваться некуда. Если он сейчас поднимается на высокий уровень, я не совсем понимаю, что его заставить так сильно упасть».

Выход один — закрывать города?

Один из самых радикальных сценариев развития эпидемии дал Младший научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев . Он не только спрогнозировал рост в ноябре, но и сказал, что это будет лишь ступенькой к еще большим невзгодам:

«Если мы будем смотреть, как ведут себя другие сезонные коронавирусы, то увидим, что с июня и по ноябрь заболеваемость популяции составляет не более чем 1,5%. Каждый штамм поражает 0,1-0,7% популяции. Это довольно терпимая цифра, больницы не чувствуют проблем, иммунитет крепче, чем в холодные сезоны, всех вылечивают, смертность снижается. Можно сказать, неплохое время.

В ноябре-декабре наступает подъем. А вот уже к декабрю коронавирусами обычно заболевает 4-5% популяции. То есть, это уже как минимум в три раза больше летних значений.

Подъем этот с 1,5 до 4-5% происходит за ноябрь, поэтому я и удивился, когда уже в октябре в ЕС начали вводить строгие ограничения, а число жертв там превысило пиковые значения весны. И уже в декабре происходит достижение максимальной патогенности.

За декабрь происходит удвоение числа заболевших. С 4-5% зараженных в популяции в начале эпидемии, к новому году число инфицированных достигает 9-10%. Этому нас учит статистика по предыдущим штаммам».

Следующую зиму Кудрявцев называет самым грозным периодом эпидемии:

«В январе-феврале наступает апогей. В этот сезон, наиболее холодный в северном полушарии, достигается пик заболеваемости. По сравнению с летними значениями, заболевших в 10 раз больше.

Медицина не справляется с перегрузками, на одного больного меньше лечащих врачей, становится сложнее лечить и смертность повышается. Таким образом, если скоррелировать ситуацию на новый коронавирус, самых больших жертв стоит ожидать именно в этот момент».

Единственной возможностью бороться с развитием эпидемии Кудрявцев видит полное закрытие городов:

«Маски и респираторы уже не спасут. Потребуется очень серьезная защита, чтобы хотя бы снизить начальную инфицирующую дозу, понизив тем самым остроту болезни».

Снижение уже в начале ноября

Чтобы завершить на позитивной ноте, приведем прогноз коллектива лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова. Их выводы основаны на анализе соотношения прироста числа инфицированных прироста выполненных тестов. Кроме того, специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентное соотношение численности заболевших в текущем месяце и в предыдущем:

«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября».

Специалисты отметили, что важно отмечать реальный рост заболеваемости и рост числа тестов: