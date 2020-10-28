Кто больше всех заработал на коронавирусе

Коронавирусная инфекция сильно повлияла на рынок: какие-то предприятия навсегда закрылись, кому-то пришлось изменить формат работы, а кто-то наоборот "вышел в плюс". "Рамблер" выяснил, кто больше всех заработал на COVID-19.

Росздравнадзоре Новосибирской области заявили, что в аптеках не хватает лекарств, люди стремительно раскупают антибиотики, даже если не болеют. Поэтому в скором времени их может не хватить нуждающимся.

Дефицит препаратов замечен также в Новосибирской области, Алтайском крае, Перми и Крыму, в этих районах местные власти обратились в крупные аптечные сети с просьбой увеличить запас лекарств. Врачи объясняют эту тенденцию ростом сезонных заболеваний и страхом перед COVID-19.

"Сначала исчезли взрослые дозировки азитромицинового ряда. Но у нас были детские дозы, мы объясняли людям: берите их и пейте по две капсулы. В какой-то момент и его не стало. Заказываем азитромицин и от всех поставщиков приходят отказы".

Однако многие врачи опасаются недостачи лекарств в аптеках, так как их может не хватить тем, кто реально в них нуждается. А с учетом, что больницы переполнены — это может представлять особую опасность.

"Приходят люди с температурой, которых не забирает скорая. Люди идут к нам за помощью, а что мы можем сделать?"

Цены на лекарства в аптеках не могут быстро подорожать, при этом спрос определенно влияет на цену лекарств. А паника лучше всего создает повышенный спрос. Поэтому если повышенная необходимость в определенных товарах будет очевидна, то и наценка на них будет увеличиваться.

По итогам первого полугодия выручка российских аптек увеличилась на 14%. Произошло это как раз из-за подорожания лекарств. По словам экспертов, отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные — 8%.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, далеко не все формацевты думают о здоровье покупателей. Большинство сотрудников аптек замотивированы на продажи, так как от их объема зависят зарплаты работников. В связи с этим в Сети уже появилась информация о том, что в качестве "лекарства от коронавируса" в аптеках могут продать бесмысленный и дорогостоящий препарат.