Последствия коронавируса, которые остаются навсегда

О коронавирусе становится известно все больше, так как ученые проводят больше исследований этого вируса. После первой волны, которая состоялась весной, есть процент переболевших людей, которые до сих пор не могут оправиться от последствий. "Рамблер" рассказывает, какие побочные эффекты могут остаться после коронавируса.

Влияние на мозг

Ученые проанализировали данные 84285 человек, которые переболели коронавирусом в разных формах. Они подтвердили гипотезу о том, что COVID-19 может влиять на мозг вне зависимости от того, как человек переносит инфекцию. Вирус поражает отделы органа, которые отвечают за память, сознание и язык. Пациенты, перенесшие коронавирус, жаловались на проблемы с памятью, тревогу, головные боли и усталость. Многим тяжело возвращаться к работе и тренировкам, так как они постоянно имеют чувство усталости.

Отсутствие обоняния

Отсутствие запахов и вкусов считается одним из главных симптомов коронавируса. Однако у некоторых людей обоняние не возвращается довольно долго. Те, кто перенес COVID-19 еще весной жалуются на то, что это чувство к ним до сих пор не вернулось. Они говорят, что потеряли радость к жизни без этого чувства. Некоторые жалуются на то, что в носу остается странный запах, который смешивается с другими, а некоторые говорят, что стали постоянно чувствовать вонь. При этом масштабных исследований на эту тему пока не проводилось.

Выпадение волос

Люди, страдавшие от долговременных последствий коронавируса, пожаловались на выпадение волос. В Медицинской школе университета Индианы проводили опрос, согласно которому выпадение волос вошло в перечень симптомов коронавирусной инфекции. Однако по поводу этого осложнения все еще спорят. Врачи уверены, что выпадение волос происходит из-за стресса, который организм испытывает во время заболевания и после него, поэтому выпадение должно прекратиться вместе со стрессом.