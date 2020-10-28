Ученые заявили о несовершенстве вакцин от ковид

Вакцины от коронавируса первого поколения могут действовать не для всех, быть несовершенными и лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.

"Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период",

— приводит слова Бингэм научный журнал Lancet , добавив, что вакцина от коронавируса — самая ожидаемая в истории.

Глава рабочей группы также отметила, что сейчас неизвестно, появится ли в Великобритании вакцина от COVID-19 или нет, и призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм.

Бингэм в материале сообщила о доступе рабочей группы правительства Великобритании к шести возможным вакцинам.

Ранее научные советники правительства сообщили, что рассчитывают на то, что в начале 2021 года в Британии будет готова вакцина. Они не исключают даже, что вакцинация может начаться уже перед Рождеством. Независимое исследование, проведенное специалистами Бристольского университета , предварительно подтвердило безопасность и эффективность разрабатываемой в Оксфорде вакцины.