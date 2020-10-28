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Стопкоронавирус.рф

Ученые заявили о несовершенности первых вакцин от COVID-19 

РИА Новости 4 часа назад
Ученые заявили о несовершенстве вакцин от ковид
Фото: РИА Новости
Вакцины от коронавируса первого поколения могут действовать не для всех, быть несовершенными и лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.

"Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период",

— приводит слова Бингэм научный журнал Lancet, добавив, что вакцина от коронавируса — самая ожидаемая в истории.
Глава рабочей группы также отметила, что сейчас неизвестно, появится ли в Великобритании вакцина от COVID-19 или нет, и призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм.
Бингэм в материале сообщила о доступе рабочей группы правительства Великобритании к шести возможным вакцинам.
Ранее научные советники правительства сообщили, что рассчитывают на то, что в начале 2021 года в Британии будет готова вакцина. Они не исключают даже, что вакцинация может начаться уже перед Рождеством. Независимое исследование, проведенное специалистами Бристольского университета, предварительно подтвердило безопасность и эффективность разрабатываемой в Оксфорде вакцины.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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