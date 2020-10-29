Врачи назвали особенности лечения детей с COVID-19

Заболевание COVID-19 у детей протекает легче по сравнению с взрослыми, и реже бывают осложнения. Уход за зараженным ребенком обычно такой же, как при ОРВИ. Эти особенности РБК назвали опрошенные врачи.

Член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова отметила, что среди ее юных пациентов не было тяжелых форм болезни, у многих инфекция протекала легко и не отличалась от обычной простуды. Основными симптомами были потеря аппетита, выраженная слабость, легкое покашливание. Явных признаков инфекции у детей не было, коронавирус выявлялся в ходе тестирования.

«Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье»,

— сказала Добрецова.

Медик отметила, что реже всего COVID-19 встречается у младенцев, сама она с такими случаями не сталкивалась. По ее словам, обычно в такой ситуации многое зависит от иммунитета матери, чьи антитела в первый год жизни ребенка защищают от многих инфекций. Болезнь проявляется в виде температуры и небольшого кашля. Если малыш заразился, желательно уменьшить его контакты с людьми, чтобы снизить уровень стресса, который негативно сказывается на иммунитете.

У детей реже бывают пневмония и другие осложнения из-за вируса, реже требуется госпитализация, добавил врач-инфекционист, педиатр и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков . Среди его пациентов отмечались повышенная температура, боль в горле, кашель, заложенность носа. Для такой симптоматики не требуются антибиотики и препараты для разжижения крови.

Инфекционист, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Елена Мескина уточнила, что дети и взрослые получают одинаковые лекарства при COVID-19 (умифеновир, интерфероны) за исключением медикаментов для лечения тяжелых форм.