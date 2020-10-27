Названа работа, приводящая к слабоумию

Как выяснилось, тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. И если умеренные нагрузки и упражнения идут организму на пользу, то тяжелый физический труд, согласно данным ученых, приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга.