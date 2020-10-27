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Названа работа, приводящая к слабоумию

Популярная механикаиещё 1
27 октября 2020
Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports.
Как выяснилось, тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. И если умеренные нагрузки и упражнения идут организму на пользу, то тяжелый физический труд, согласно данным ученых, приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга.
Исследователи пришли к выводу, что тяжелая работа повышает риск развития деменции на 55 процентов. Данные были получены в процессе наблюдения за 4721 мужчиной начиная с 1970-х годов.
По мнению ученых, подобные результаты должны привлечь внимание работодателей к вопросу профилактики деменции среди сотрудников, занимающихся тяжелым физическим трудом.
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