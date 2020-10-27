Стало известно о неуязвимых для COVID-19 людях

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что определенная группа людей неуязвима для COVID-19 даже при многократном контакте с вирусом. Об этом он заявил на форуме "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями»,
— высказался эксперт.
Тотолян подчеркнул, что данное явление не связано с использованием средств защиты. Также, по его словам, на сегодняшний день ученые еще не сформулировали биомаркеры, которые позволяют данной категории избежать заражения.