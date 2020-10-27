Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач развеял популярные мифы о COVID-19 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook развеял популярные мифы, связанные с COVID-19. Какой шанс заболеть коронавирусом, можно ли заразиться повторно и высок ли риск летального исхода? "Рамблер" делится мнением врача.

Миф №1: COVID-19 можно переболеть только один раз

Денис Прокофьев написал, что до сих пор нет единого мнения о возможности повторного инфицирования. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает этот факт, но и не отрицает:

«В настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, выздоровевшие от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторной инфекции», — заявили в ВОЗ.

Врач сослался на исследования ученых из Южной Кореи. Они протестировали 285 пациентов, переболевших COVID-19, и получили отрицательные результаты. Однако при повторном обследовании, проведенном с интервалом до 82 дней, у некоторых снова обнаружили коронавирус.

Миф №2: заболеть COVID-19 — смертный приговор

По словам медика, около 81% людей, инфицированных коронавирусом, имеют легкие случаи COVID-19. Умирают от коронавируса примерно 2,3% пациентов. Однако важно не допустить критического состояния и вовремя обратиться за помощью.

"Главное начать лечение в первые дни, при первых признаках, при изменениях на КТ легких", — сказал врач.

Миф №3: вы обязательно узнаете, если заболеете COVID-19

Как рассказал Денис Прокофьев, около 50% инфицированных коронавирусом болеют бессимптомно. Также заболевание может не проявляться на ранней стадии.

"COVID-19 вызывает широкий спектр симптомов, многие из которых появляются при других респираторных заболеваниях, таких как грипп и простуда".

Самый надежный способ подтвердить наличие коронавируса — пройти тестирование.

Миф №4: шанс заболеть коронавирусом меньше, чем гриппом

По мнению врача, необязательно. Необходимо смотреть на способность вируса к размножению, то есть среднее количество людей, которое потенциально может заразить один носитель (R0).

"В настоящее время R0 для вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, оценивается примерно в 2,2, то есть один инфицированный человек заразит в среднем 2,2 других. Для сравнения: R0 гриппа — 1,3".

Комментарии
Коронавирус , Видео , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо самое доступное средство профилактики ковид
Названо самое доступное средство профилактики ковид
Названы пять условий, определяющих ЗОЖ
Названы пять условий, определяющих ЗОЖ
«Вакцина пандемию не остановит»
«Вакцина пандемию не остановит»
Найдены клетки, способные обратить деменцию вспять
Найдены клетки, способные обратить деменцию вспять
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Кому нужно делать генетические тесты
06:02
Кому нужно делать генетические тесты
ЗОЖ
Привычки, которые уничтожают зубы
08:41
Привычки, которые уничтожают зубы
ЗОЖ
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
05:40
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
Коронавирус
Почему нельзя переносить простуду «на ногах»
06:14
Почему нельзя переносить простуду «на ногах»
Болезни и лекарства
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение