Врач развеял популярные мифы о COVID-19 

Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook развеял популярные мифы, связанные с COVID-19. Какой шанс заболеть коронавирусом, можно ли заразиться повторно и высок ли риск летального исхода? "Рамблер" делится мнением врача.

Миф №1: COVID-19 можно переболеть только один раз

Денис Прокофьев написал, что до сих пор нет единого мнения о возможности повторного инфицирования. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает этот факт, но и не отрицает:

«В настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, выздоровевшие от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторной инфекции», — заявили в ВОЗ.

Врач сослался на исследования ученых из Южной Кореи. Они протестировали 285 пациентов, переболевших COVID-19, и получили отрицательные результаты. Однако при повторном обследовании, проведенном с интервалом до 82 дней, у некоторых снова обнаружили коронавирус.

Миф №2: заболеть COVID-19 — смертный приговор

По словам медика, около 81% людей, инфицированных коронавирусом, имеют легкие случаи COVID-19. Умирают от коронавируса примерно 2,3% пациентов. Однако важно не допустить критического состояния и вовремя обратиться за помощью.

"Главное начать лечение в первые дни, при первых признаках, при изменениях на КТ легких", — сказал врач.

Миф №3: вы обязательно узнаете, если заболеете COVID-19

Как рассказал Денис Прокофьев, около 50% инфицированных коронавирусом болеют бессимптомно. Также заболевание может не проявляться на ранней стадии.

"COVID-19 вызывает широкий спектр симптомов, многие из которых появляются при других респираторных заболеваниях, таких как грипп и простуда".

Самый надежный способ подтвердить наличие коронавируса — пройти тестирование.

Миф №4: шанс заболеть коронавирусом меньше, чем гриппом

По мнению врача, необязательно. Необходимо смотреть на способность вируса к размножению, то есть среднее количество людей, которое потенциально может заразить один носитель (R0).