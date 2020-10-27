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Стопкоронавирус.рф

Российский ученый рассказал о повторном заражении COVID-19 ради эксперимента 

Lenta.ru 4 часа назад
Ученый повторно заразился ковид ради эксперимента
Фото: Lenta.ru
Ученый из Новосибирска заболел COVID-19 повторно ради эксперимента, болезнь протекала тяжелее. Свою историю бывший работник «Вектора», ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал «Комсомольской правде».
Первый раз Чепурнов заразился коронавирусом в конце февраля. У исследователя не было насморка, но исчезло обоняние, что является главным признаком COVID-19. О диагнозе он узнал лишь после перенесенной болезни, когда анализ антител выявил их наличие в организме.

« [Дальнейшее] Наблюдение показало довольно быстрое снижение их количества в крови»,

— рассказывает Чепурнов.
К концу третьего месяца антитела исчезли совсем. Так, отметил он, появилась идея о повторном заражении вирусом.
Чепурнов начал общаться с больными коронавирусом без средств индивидуальной защиты и каждые две недели сдавал анализы, чтобы оценить устойчивость организма. Защита, по его словам, пала через шесть месяцев после первичного заболевания.

«Инфекция дала о себе знать першением в горле — и носоглоточный ПЦР-мазок сразу показал положительную реакцию на COVID»,

— объяснил исследователь.
Во второй раз болезнь протекала значительно тяжелее, чем в первый — пять дней держалась температура выше 39 градусов, наблюдалась потеря обоняния, а также изменилось вкусовое восприятие. Однако теперь уровень антител в организме вновь наблюдается на высоком уровне.
Профессор заметил, что тяжесть повторного течения коронавируса зависит исключительно от особенностей организма человека, а коллективного иммунитета к вирусу не будет.

«А это, в свою очередь, значит, вирус будет жить с человечеством долгие годы»,

— сказал он.
Профессор также отметил, что для эффективной вакцинации и долгой защиты от коронавируса нужна «убитая» вакцина, которая «подразумевает введение в организм собственно возбудителя болезни, убитого формалином». Она позволит представить иммунной системе портрет возбудителя и обучить противостоять ему.
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Коронавирус , Александр Чепурнов , Комсомольская правда
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