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В России началось производство второй вакцины от коронавируса

Lenta.ruиещё 15
2 часа назад
В России началось производство второй отечественной вакцины от коронавируса — препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает РИА Новости.
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