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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.
Больше всего заболевших в Москве — 4312, далее Петербург — 721 и московская область — 496 человек. За последние сутки зафиксировано 320 летальных исходов, полностью выздоровели 12 844 человека.
Стопкоронавирус.рф
При этом всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. А за весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда коронавир может пойти на спад.
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