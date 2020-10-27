За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших в Москве — 4312, далее Петербург — 721 и московская область — 496 человек. За последние сутки зафиксировано 320 летальных исходов, полностью выздоровели 12 844 человека.

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При этом всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. А за весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.