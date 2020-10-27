Врачи назвали способ выявления бессимптомного COVID-19

Эксперты рассказали, что выявить у себя бессимптомный COVID можно при помощи тестов. Правда, эффективным назвать его нельзя, и это может привести к крупным тратам. Об этом сообщает РБК.
По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова, иначе выявить коронавирус нельзя
"Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет", — объяснил он. Кроме того, проходить тест имеет смысл, если у человека есть какие-либо симптомы. Если их нет, то тест не стоит делать".
По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, постоянно проверяться на коронавирус без наличия симптомов не имеет смысла. Так как если человек не более COVID-19, то это не означает, что он не заболеет через несколько дней или неделю. Тест стоит сделать, если у человека был контакт с "явно зараженными людьми". Кроме того, Альтштейн призвал соблюдать необходимые противоэпидемические меры.