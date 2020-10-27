Врачи назвали способ выявления бессимптомного COVID-19

Эксперты рассказали, что выявить у себя бессимптомный COVID можно при помощи тестов. Правда, эффективным назвать его нельзя, и это может привести к крупным тратам. Об этом сообщает РБК.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, постоянно проверяться на коронавирус без наличия симптомов не имеет смысла. Так как если человек не более COVID-19, то это не означает, что он не заболеет через несколько дней или неделю. Тест стоит сделать, если у человека был контакт с "явно зараженными людьми". Кроме того, Альтштейн призвал соблюдать необходимые противоэпидемические меры.