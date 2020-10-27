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«У нас ад»: Курган просит Путина прислать военных медиков 

Диана Товсепова 17 минут назад
«У нас ад»: Курган просит прислать военных медиков
Фото: depositphotos.com
Медики зауральского города Кургана написали обращение президенту РФ Владимиру Путину, направив копии председателю правительства Михаилу Мишустину и главному санитарному врачу России Анне Поповой. Об этом сообщило издание Би-би-си.
Как выяснил "Рамблер", обращение писали врачи курганских больниц, в которых лечат больных коронавирусом: городской больницы №2, поликлиники №2, областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи.
Авторы обращения сообщают об огромной неконтролируемой эпидемии и призывают прислать военных медиков, "пока народ не начал умирать прямо на улицах".
При этом врачи обвиняют региональные власти в замалчивании реальной проблемы, занижении статистики и непринятии необходимых мер.

"Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", — сказано в обращении.

Медики считают, что курганскую "систему здравоохранения настиг полный коллапс". Дело в том, что в регионе наблюдается критическая нехватка мест и медперсонала в больницах, скорой и неотложной помощи.

"Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более", — отмечают врачи.

При этом медики отмечают, что практически на всех предприятиях возникают "крупные неконтролируемые вспышки эпидемии", а в больницах наблюдается высокий уровень заболеваемости врачей. Заражения нарастают в правительстве региона, департаменте здравоохранения, администрации города и региональном управлении Роспотребнадзора.
Важно, что по обеспеченности врачами курганская область занимает последнее место в России, по данным Минздрава. В 2018 году медиков было 24,2 на 10 тысяч населения, а в 2019-м еще меньше — 23,8. В среднем по РВ в 2018 году показатель составлял 37,4 на 10 тысяч граждан.

"Первая волна была цветочки, вторая — ягодки. В первую волну мы были подготовлены. В первую волну болели приезжие, сейчас болеют все. И концов не найдешь, где контактировал, с кем. Просто проехался в автобусе…

Помощи ждать неоткуда. Из других регионов? Но вряд ли там ситуация другая. Людей отзывают от отпусков. Но много ли это? Это еще 2-3 человека на организацию. Отпуска у нас отменили с 5 октября…", —рассказала изданию Би-би-си сотрудница курганской больницы скорой медицинской помощи на условиях анонимности.

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Коронавирус , Анна Попова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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