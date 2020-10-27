«У нас ад»: Курган просит прислать военных медиков

Как выяснил "Рамблер", обращение писали врачи курганских больниц, в которых лечат больных коронавирусом: городской больницы №2, поликлиники №2, областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи.

Авторы обращения сообщают об огромной неконтролируемой эпидемии и призывают прислать военных медиков, "пока народ не начал умирать прямо на улицах".

При этом врачи обвиняют региональные власти в замалчивании реальной проблемы, занижении статистики и непринятии необходимых мер.

"Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", — сказано в обращении.

Медики считают, что курганскую "систему здравоохранения настиг полный коллапс". Дело в том, что в регионе наблюдается критическая нехватка мест и медперсонала в больницах, скорой и неотложной помощи.

"Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более", — отмечают врачи.

При этом медики отмечают, что практически на всех предприятиях возникают "крупные неконтролируемые вспышки эпидемии", а в больницах наблюдается высокий уровень заболеваемости врачей. Заражения нарастают в правительстве региона, департаменте здравоохранения, администрации города и региональном управлении Роспотребнадзора

Важно, что по обеспеченности врачами курганская область занимает последнее место в России, по данным Минздрава . В 2018 году медиков было 24,2 на 10 тысяч населения, а в 2019-м еще меньше — 23,8. В среднем по РВ в 2018 году показатель составлял 37,4 на 10 тысяч граждан.

"Первая волна была цветочки, вторая — ягодки. В первую волну мы были подготовлены. В первую волну болели приезжие, сейчас болеют все. И концов не найдешь, где контактировал, с кем. Просто проехался в автобусе…