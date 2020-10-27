Выяснилось, что антитела не помогут вылечить COVID-19

Одни штаты Америки постепенно восстанавливают ограничения на посещения баров, а другие вводят комендантский час. Тенденция связана с ростом числа заболеваний как среди местного населения, так и среди врачей. К тому же по данным американских исследователей, метод лечения антителами не оправдал себя и был остановлен.

Представители фармацевстической компании Эли Лилли выступили с заявлением, что их способ лечения антителами не сработал на пациентах, госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает издание The New York Times.

До этого лекарство вводили госпитализированным с прогрессирующим вирусом, однако оно не проявило себя. Поэтому испытания с больными средней тяжести отменили.

Компания заявила, что испытания лечения у людей на ранних стадиях продолжатся. Так как в теории вирус можно будет подавить, если принять лекарство сразу после контакта с заболевшим.