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ВРоспотребнадзоре назвали возможные сроки ухудшения ситуации сCOVID-19 

Уника Новости и ещё 1 6 часов назад
В Роспотребнадзоре назвали сроки ухудшения пандемии
Фото: ТАСС
В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что в феврале-марте следующего года ситуация с COVID-19 в России вновь обострится. Во всем мире, по словам эксперта, коронавирус может быть активен минимум полтора года
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снова может обостриться в феврале-марте 2021 года. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Для того, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, считает эксперт.
Пшеничная отметила, что летних показателей можно ожидать только к лету следующего года.

«После новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету», — добавила эксперт.

Во всем мире, по мнению Пшеничной, коронавирус может быть активен минимум полтора года. Она считает, что в разных странах и регионах будут периодически возникать «горячие точки», вызванные инфекцией.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно улучшения ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, в России ситуация может стабилизироваться в первой декаде декабря. В то же время вирусолог, профессор Виктор Зуев предположил, что это произойдет летом 2021 года, поскольку подобные инфекции боятся тепла. «Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация», — заявил он.
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Комментарии
Коронавирус , Виктор Зуев , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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