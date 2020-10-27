В Роспотребнадзоре назвали сроки ухудшения пандемии

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что в феврале-марте следующего года ситуация с COVID-19 в России вновь обострится. Во всем мире, по словам эксперта, коронавирус может быть активен минимум полтора года

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снова может обостриться в феврале-марте 2021 года. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для того, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, считает эксперт.

Пшеничная отметила, что летних показателей можно ожидать только к лету следующего года.

«После новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету», — добавила эксперт.

Во всем мире, по мнению Пшеничной, коронавирус может быть активен минимум полтора года. Она считает, что в разных странах и регионах будут периодически возникать «горячие точки», вызванные инфекцией.