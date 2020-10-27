Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19 

"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно назначение рекомбинантного ИФН-альфа интраназально (капли или спрей) или "Умифеновира". В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата "гидроксихлорохин" или рекомбинантного ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром", — говорится в тексте.