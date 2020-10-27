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Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19
Фото: depositphotos
Противовирусный препарат "Умифеновир", а также рекомбинантный интерферон— альфа можно использовать в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Эта информация появилась в новых рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно назначение рекомбинантного ИФН-альфа интраназально (капли или спрей) или "Умифеновира". В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата "гидроксихлорохин" или рекомбинантного ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром", — говорится в тексте.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией профилактикой Минздрав рекомендует заняться людям, которые входят в группу риска.

"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-альфа".

Ранее "Рамблер" сообщал об увеличении звонков в аптеки.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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