Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19 

Противовирусный препарат "Умифеновир", а также рекомбинантный интерферон— альфа можно использовать в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Эта информация появилась в новых рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.
"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно назначение рекомбинантного ИФН-альфа интраназально (капли или спрей) или "Умифеновира". В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата "гидроксихлорохин" или рекомбинантного ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром", — говорится в тексте.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией профилактикой Минздрав рекомендует заняться людям, которые входят в группу риска.
"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-альфа".
Ранее "Рамблер" сообщал об увеличении звонков в аптеки.