Ученые медицинского колледжа Нью-Йорка определили, что повреждение правой части сердца у больных с COVID-19 говорит о повышенном риске смерти. Статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology.

В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели эхокардиографию. Средний возраст пациентов составлял 64 года.

У 35% добровольцев был увеличен объем камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки. А у 15% наблюдалась дисфункция желудочка, который сокращался значительно ниже нормы.

При этом люди, у которых наблюдаются нарушения в правом желудочке средца, умирают в 2,5 раза чаще от осложнений после COVID-19.

При дилатации риск смерти возрастает в 1,43 раза. Правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом, поэтому воспаления дыхательной системы влияют на насосную функцию сердца.