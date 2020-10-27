Женщина 8 месяцев страдала от симптомов COVID-19

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Жительница английского города Колчестер, графство Эссекс, восемь месяцев страдала от симптомов новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

51-летняя Джоан Роджерс (Joanne Rogers) заболела в конце января. Первые две недели она списывала недомогание на обычную простуду. Когда ее состояние здоровья ухудшилось, ее возлюбленный вызвал скорую помощь. 15 февраля Роджерс госпитализировали.

В течение 24 часов у Роджерс диагностировали пневмонию. Из-за осложнений ее ввели в искусственную кому. Затем ей сделали трахеостомию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На тот момент врачи не осознавали, что у пациентки COVID-19.

Роджерс сделали тест на коронавирус только через 17 дней. Результат оказался положительным.

«Думаю, это первый зафиксированный случай заражения коронавирусом в Великобритании», — отметил профессор Франсуа Баллу (Francois Balloux) из университетского колледжа Лондона.

Британка утверждает, что спустя восемь месяцев она продолжает страдать от таких симптомов, как повышенная утомляемость, тревожность и боль в мышцах.