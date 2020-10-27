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Стопкоронавирус.рф

Определен способ предсказать смерть от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Определен способ предсказать смерть от коронавируса
Фото: Depositphotos
Ученые Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке определили, что по повреждению правой части сердца у больных с COVID-19 можно предсказать повышенный риск смерти. О новом способе прогнозирования нежелательного исхода болезни сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology.
В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели эхокардиографию. Средний возраст пациентов составлял 64 года, две трети составляли мужчины. У 35 процентов добровольцев была выявлена дилатация правого желудочка, то есть увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки. У 15 процентов наблюдалась дисфункция желудочка, который сокращался значительно ниже нормы.
Оказалось, что люди, у которых наблюдаются нарушения в сократительной способности правого желудочка, в среднем в 2,5 раза чаще умирают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. При дилатации риск смерти возрастает в 1,43 раза. Правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом, поэтому воспаления, затрагивающие нижние отделы респираторной системы, непосредственно влияют на насосную функцию сердца. Это происходит за счет увеличения сопротивления кровотоку.
Согласно анализу исследователей, ни один другой стандартный маркер тяжелого риска COVID-19 не предсказывал смертность так сильно, как дисфункция правого желудочка.
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