"Вакцина пандемию не остановит"

Доктор пояснил, что пока неизвестно, насколько вообще возможен длительный иммунитет при вакцине, которая изначально эффективна на 50-70 процентов.

По мнению врача, коронавирус «идет сам по себе» и не замечает никаких действий со стороны людей. Для наглядности он привел в пример диалог, который мог бы состояться, если бы Мясников встретился с коронавирусом.