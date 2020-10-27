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Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус

Ura.Ruиещё 1
2 часа назад
Главврач столичной больницы 71 и телеведущий Александр Мясников посчитал, что даже вакцинация от коронавируса не сможет полностью остановить распространение COVID-19. В эфире радио «Комсомольская правда» он усомнился в способности прививок сдержать пандемию и подчеркнул, что их эффективность пока неясна.
"Вакцина пандемию не остановит"
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Я даже скажу, что и вакцина не остановит. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что мы не знаем, насколько она эффективна»,
— отметил он.
Доктор пояснил, что пока неизвестно, насколько вообще возможен длительный иммунитет при вакцине, которая изначально эффективна на 50-70 процентов.
По мнению врача, коронавирус «идет сам по себе» и не замечает никаких действий со стороны людей. Для наглядности он привел в пример диалог, который мог бы состояться, если бы Мясников встретился с коронавирусом.
«Сядем с ним выпивать чай, я ему скажу: "Коронавирус, а как мы с тобой боролись, как мы тебя останавливали!" Он скажет: "Чего? А я даже не заметил, а вы что-то делали"»,
— пофантазировал Мясников.
Специалист заключил, что коронавирус, проходя через людей, теряет свою интенсивность, вирулентность.
«Мы все равно переболеем, 50 процентов населения Земли все равно переболеет, делаем мы карантины, не делаем»,
— добавил он.
Коронавирус,Александр Мясников,Комсомольская правда,
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