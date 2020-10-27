"Вакцина пандемию не остановит"

Главврач столичной больницы 71 и телеведущий Александр Мясников
посчитал, что даже вакцинация от коронавируса не сможет полностью остановить распространение COVID-19. В эфире радио «Комсомольская правда
» он
усомнился в способности прививок сдержать пандемию и подчеркнул, что их эффективность пока неясна.
«Я даже скажу, что и вакцина не остановит. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что мы не знаем, насколько она эффективна»,
Доктор пояснил, что пока неизвестно, насколько вообще возможен длительный иммунитет при вакцине, которая изначально эффективна на 50-70 процентов.
По мнению врача, коронавирус «идет сам по себе» и не замечает никаких действий со стороны людей. Для наглядности он привел в пример диалог, который мог бы состояться, если бы Мясников встретился с коронавирусом.
«Сядем с ним выпивать чай, я ему скажу: "Коронавирус, а как мы с тобой боролись, как мы тебя останавливали!" Он скажет: "Чего? А я даже не заметил, а вы что-то делали"»,
— пофантазировал Мясников.
Специалист заключил, что коронавирус, проходя через людей, теряет свою интенсивность, вирулентность.
«Мы все равно переболеем, 50 процентов населения Земли все равно переболеет, делаем мы карантины, не делаем»,