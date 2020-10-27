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Стопкоронавирус.рф

Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Минздрав назвал лекарства для профилактики COVID-19
Фото: ТАСС
Противовирусный препарат "Умифеновир", а также рекомбинантный интерферон (ИФН) — альфа могут использоваться для профилактики новой коронавирусной инфекции у определенных групп населения.
Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 Минздрава России, опубликованных в понедельник.
"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно назначение рекомбинантного ИФН-альфа интраназально (капли или спрей) или "Умифеновира". В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата "гидроксихлорохин" или рекомбинантного ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром", — говорится в тексте.
В рекомендациях также отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и высокими рисками распространения инфекции на территории страны, целесообразно назначение медикаментозной профилактики определенным группам населения, включая медицинских работников.

"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-альфа", — говорится в документе.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 531 224 случая заражения, выздоровели 1 146 096 человек, умерли 26 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Правительство РФ
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