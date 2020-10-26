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Стопкоронавирус.рф

Рошаль прокомментировал ситуацию с COVID-19 

RT на русском 28 минут назад
Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«В истории человечества были и чума, и проказа, которые тоже сразу победить было нельзя. И погибли тысячи. Но потом люди нашли методы для профилактики и борьбы с этими инфекциями, то же самое будет и с COVID-19»,

— заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По его словам, в настоящее время человечество обладает большими знаниями, имеет огромный опыт и процесс движется быстрее.
Как отметил Рошаль, прогнозы делать сложно. Он добавил, что реальные результаты вакцинации можно увидеть не ранее чем через год после создания вакцины.

«А пока вакцина не введена в массовое производство, мы можем помочь себе сами: для этого есть система карантинных мер и мер индивидуальной защиты»,

— заключил эксперт.
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Коронавирус , Видео , Леонид Рошаль
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