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Стопкоронавирус.рф

Аспирин оказался полезен в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Ученые Мэрилендского университета в США обнаружили, что аспирин потенциально может быть полезен в уменьшении уровня смертности и борьбе с тяжелыми симптомами среди пациентов с COVID-19. Результаты научной работы опубликованы в журнале Anesthesia and Analgesia.
В исследовании приняли участие 412 пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы c симптомами различной тяжести. 314 человек не получали аспирин, а остальные 98 принимали жаропонижающее в течение 24 часов после поступления или за 7 дней до госпитализации. Ученые проанализировали, как аспирин влиял на потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступление в отдел интенсивной терапии и смертность.
Оказалось, что в группе больных, употреблявших аспирин, в ИВЛ нуждались 35,7 процента пациентов по сравнению с 48,4 процента среди не принимавших препарат. Также аспирин снижал риск необходимости в интенсивной терапии на 12,2 процента. После учета сторонних факторов исследователи однозначно установили связь между приемом аспирина и уменьшением вероятности развития тяжелых симптомов и уровня внутрибольничной смертности.
Однако ученые подчеркивают, что необходимо провести рандомизированное контролируемое исследование, чтобы установить причинно-следственную связь между применением аспирина и снижением повреждения легких и смертности у пациентов с COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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